【KTSF】

舊金山海旁金融區一棟公寓大廈凌晨發生三級火警,造成5人受傷23個住宅單位損毀。

Citizen拍攝到的片段顯示,大廈的住宅單位有火冒出,消防局表示,大廈的11樓起火,當局出動100名消防員救火。

大火在凌晨1點半左右發生,約兩個小時後受控,大廈的11樓至13樓的居民需要疏散,總共有23個單位受損毀,居民暫時無家可歸,紅十字會協助安置災民,5名傷者情況穩定。

這棟公寓大廈2018年的時候也發生過火災,當時有30個住戶首影響,消防局仍在調查今次火災的起因。

