加州新增1.3萬新症 舊金山周日料重返紫色級別

加州周五增加1.3萬幾宗新型肺炎新症,破單日新高,另外多91人死亡,舊金山預料星期日將會重返最高的紫色疫情級別,列入州府的晚間宵禁令名單。

舊金山衛生局局長Grant Colfax表示,舊金山的確診個案正在上升,升幅也在增加,本星期多768宗個案,一個月內升了四倍,估計這個星期日從紅色疫情級別收緊返回最高的紫色級別,即是將會加入州府的晚間宵禁令名單。

紫色級別下,所有室內非必要行業要暫停,包括餐廳堂食、戲院、健身室、宗教禮拜場所等,零售店人數限制最多容納25%,另外要在每晚10時至清晨5點宵禁,期間禁止從事非必要工作、聚會和活動。

Colfax又預期下個月住院人數會增加,增加舊金山的醫療系統負荷,再次呼籲民眾節日假期不要聚會或外遊,即使檢測結果呈陰性,不代表可以安全出遊,因為他們仍有可能在檢測後染病。

Colfax說:「保護親友最好的方法是只跟同住的人慶祝節日,不要將你的慶節活動變成傳播群組,一起合作再次壓低數字。」

現時舊金山有49人因患新型肺炎住院,比兩星前多了近一半。

