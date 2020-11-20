舊金山聘退休警員巡邏聯合廣場支援警方（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山警察局推出全新的社區大使計劃，聘請已經退休的警員，去到聯合廣場一帶巡邏，支援警方的工作，協助維持社區治安。

為了增強市民去聯合廣場一帶購物的信心，舊金山警察局宣布推出全新的社區大使計劃，聘請了8名已退休的警員，巡邏聯合廣場一帶，作為警員及市民之間的溝通途徑，主要負責觀察可疑的人與行為，在罪案發生前將事件解決。

舊金山警察局局長Bill Scott說：「這個計劃讓我們在街上，在社區裡多一些線眼，去解決問題，不用每次都通知當值警員到場。」

隸屬警隊的社區大使是受薪的市府職員，剛於一星期前投入服務，每個星期三到星期日上班，這件藍色的外套是他們的制服。

警方表示，這班大使已經接受過一系列的訓練，包括危機處理、如何將緊張情緒降溫，以及急救等。

局長Scott強調，雖然這班大使是退休警員，有能力及經驗處理任何罪案，但他們是不配備槍械，亦沒有權力拘捕任何人，當情況超越他們能處理的範圍，大使會聯絡警員。

局長Scott說：「大使知道怎樣，用對講機，怎樣溝通，他們亦知道越權的情況，他們不會介入，我們期待大使是專業，大家亦是安全。」

警方表示，大使只是支援警方的工作，並不是代替警員，加上在節日期間巡邏的警員會增加，因此是多了人保護市民的安全。

聯合廣場商業區代表指出，疫情重創這一帶的商戶，希望這個新計劃能讓民眾感到安心，在安全的情況下回到市中心消費。

警方指，這個社區大使計劃早在年多前已開始構思，與近日聯合廣場一帶發生的多宗店舖搶劫案無關，如果計劃順利的話，不排除會多聘請退休警員去到其他社區巡邏。

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