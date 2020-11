舊金山聘退休警員巡邏聯合廣場支援警方（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山警察局推出全新的社區大使計劃,聘請已經退休的警員,去到聯合廣場一帶巡邏,支援警方的工作,協助維持社區治安。

為了增強市民去聯合廣場一帶購物的信心,舊金山警察局宣布推出全新的社區大使計劃,聘請了8名已退休的警員,巡邏聯合廣場一帶,作為警員及市民之間的溝通途徑,主要負責觀察可疑的人與行為,在罪案發生前將事件解決。

舊金山警察局局長Bill Scott說:「這個計劃讓我們在街上,在社區裡多一些線眼,去解決問題,不用每次都通知當值警員到場。」

隸屬警隊的社區大使是受薪的市府職員,剛於一星期前投入服務,每個星期三到星期日上班,這件藍色的外套是他們的制服。

警方表示,這班大使已經接受過一系列的訓練,包括危機處理、如何將緊張情緒降溫,以及急救等。

局長Scott強調,雖然這班大使是退休警員,有能力及經驗處理任何罪案,但他們是不配備槍械,亦沒有權力拘捕任何人,當情況超越他們能處理的範圍,大使會聯絡警員。

局長Scott說:「大使知道怎樣,用對講機,怎樣溝通,他們亦知道越權的情況,他們不會介入,我們期待大使是專業,大家亦是安全。」

警方表示,大使只是支援警方的工作,並不是代替警員,加上在節日期間巡邏的警員會增加,因此是多了人保護市民的安全。

聯合廣場商業區代表指出,疫情重創這一帶的商戶,希望這個新計劃能讓民眾感到安心,在安全的情況下回到市中心消費。

警方指,這個社區大使計劃早在年多前已開始構思,與近日聯合廣場一帶發生的多宗店舖搶劫案無關,如果計劃順利的話,不排除會多聘請退休警員去到其他社區巡邏。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。