舊金山灣景區凌晨時分發生開槍案件,有人向兩名亞裔男人無故開槍,子彈沒有擊中事主。

警方資料顯示,案發現場位於Keith街2900號路段,接近三街,警方凌晨1點左右收到開槍報告。

警方表示,身份不明的匪徒向兩個亞裔男人開槍,其中一人是華裔,警方指出兩名事主並不認識匪徒,兩個人都沒有中槍,匪徒開槍之後駕車逃走,兩名事主沒有受傷。

