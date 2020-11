Santa Clara縣新症創單日新高 醫院床位快爆滿

【KTSF 吳宇斌報導】

南灣Santa Clara縣新增確診周五再創單日新高,疫情嚴峻,中半島San Mateo縣呼籲民眾,節日期間盡量選擇戶外,因此在黑色星期五20個郊野公園將免費開放。

Santa Clara縣周五新增407宗確診,創單日新高,縣公共衛生局局長Sara Cody也指出,縣內入院人數從上週的110人上升至本週的166人,升幅超過五成,當局預測縣內的病房床位將會在三週內爆滿。

Cody醫生呼籲民眾取消感恩節假期旅行。

Cody醫生說:「我們現正呼籲每人採取行動,首要就是取消節日計劃,不要去旅遊,在家和你的家人慶祝節日。」

她還呼籲民眾任何時候都要戴好口罩,以及接種流感疫苗,Santa Clara縣參議會主席Cindy Chavez則宣布,當局為縣居民免費接種流感疫苗,民眾無需預約,地點在Santa Clara縣Fairgrounds,每周六早上9點到下午4點,一直到12月12日。

此外,由於很多居民趕在假日前做病毒檢測,當局呼籲民眾如果做檢測目的僅僅是為了去旅遊或參加感恩節聚會,則盡量不要去做,把檢測留給真正有需要的人,例如前線人員和可能感染者。

中半島San Mateo縣目前仍然處於紅色疫情級別,San Mateo縣華裔副衛生總監Curtis Chan強調,防疫4S策略,即是Small,聚會維持小型,最多三家人聚會;Stable,呼籲民眾繼續留在自己社交泡泡內;Short,聚會時間要短,不要超過兩個小時;Safer,在戶外活動或者聚會更加安全。

為了讓居民減少室內活動,San Mateo縣公園局表示,縣內有20個郊野公園,包括10個兒童遊樂場地,在節假日期間每日都對公眾開放,並且會在感恩節翌日,即下星期五對民眾免費開放。

當局提醒民眾,到公園進行戶外活動一定要戴口罩,保持社交距離,盡可能和同住的人一起。

而在兒童遊樂場地,2歲以上兒童需要口罩,必須要有大人陪同,每次活動30分鐘,當局也在公園範圍內提供戶外聚會場地,限制人數在30人以內,最多三個家庭,要分開桌子坐,聚會最多兩個小時。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。