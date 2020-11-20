Santa Clara縣新症創單日新高 醫院床位快爆滿

【KTSF 吳宇斌報導】

南灣Santa Clara縣新增確診周五再創單日新高，疫情嚴峻，中半島San Mateo縣呼籲民眾，節日期間盡量選擇戶外，因此在黑色星期五20個郊野公園將免費開放。

Santa Clara縣周五新增407宗確診，創單日新高，縣公共衛生局局長Sara Cody也指出，縣內入院人數從上週的110人上升至本週的166人，升幅超過五成，當局預測縣內的病房床位將會在三週內爆滿。

Cody醫生呼籲民眾取消感恩節假期旅行。

Cody醫生說：「我們現正呼籲每人採取行動，首要就是取消節日計劃，不要去旅遊，在家和你的家人慶祝節日。」

她還呼籲民眾任何時候都要戴好口罩，以及接種流感疫苗，Santa Clara縣參議會主席Cindy Chavez則宣布，當局為縣居民免費接種流感疫苗，民眾無需預約，地點在Santa Clara縣Fairgrounds，每周六早上9點到下午4點，一直到12月12日。

此外，由於很多居民趕在假日前做病毒檢測，當局呼籲民眾如果做檢測目的僅僅是為了去旅遊或參加感恩節聚會，則盡量不要去做，把檢測留給真正有需要的人，例如前線人員和可能感染者。

中半島San Mateo縣目前仍然處於紅色疫情級別，San Mateo縣華裔副衛生總監Curtis Chan強調，防疫4S策略，即是Small，聚會維持小型，最多三家人聚會；Stable，呼籲民眾繼續留在自己社交泡泡內；Short，聚會時間要短，不要超過兩個小時；Safer，在戶外活動或者聚會更加安全。

為了讓居民減少室內活動，San Mateo縣公園局表示，縣內有20個郊野公園，包括10個兒童遊樂場地，在節假日期間每日都對公眾開放，並且會在感恩節翌日，即下星期五對民眾免費開放。

當局提醒民眾，到公園進行戶外活動一定要戴口罩，保持社交距離，盡可能和同住的人一起。

而在兒童遊樂場地，2歲以上兒童需要口罩，必須要有大人陪同，每次活動30分鐘，當局也在公園範圍內提供戶外聚會場地，限制人數在30人以內，最多三個家庭，要分開桌子坐，聚會最多兩個小時。

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