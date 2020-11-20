Sacramento縣衛生局長以yellow folks形容亞裔

【KTSF 黃恩光報導】

加州Sacramento縣公共衛生局局長較早前發表譴責種族主義的言論時，稱亞裔為yellow folks，「黃種人」，他事後就自己的錯誤道歉。

本星期二，Sacramento縣參議會將種族主義列為公共衛生危機，當時該縣的衛生局長Peter Beilenson醫生在會上發言表示支持縣參議會的決議。

Beilenson醫生說：「我們應該正視這重要的問題，關乎非洲裔、棕色和黃色人種，還有白人。」

後來Beilenson醫生承認講錯說話，並且道歉。

Beilenson醫生說：「我衷心道歉，日後會使用亞太裔的稱謂。」

研究少數族裔的學者Timothy Fong表示：「亞太裔被稱為『黃種人』，很大的貶義，根源是種族偏見，將不同的人定型，包括皮膚的顏色，是武斷和不實的言辭。」

不過Fong教授表示，知錯能改總好過明知犯錯而不肯承認過錯。

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