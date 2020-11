Sacramento縣衛生局長以yellow folks形容亞裔

【KTSF 黃恩光報導】

加州Sacramento縣公共衛生局局長較早前發表譴責種族主義的言論時,稱亞裔為yellow folks,「黃種人」,他事後就自己的錯誤道歉。

本星期二,Sacramento縣參議會將種族主義列為公共衛生危機,當時該縣的衛生局長Peter Beilenson醫生在會上發言表示支持縣參議會的決議。

Beilenson醫生說:「我們應該正視這重要的問題,關乎非洲裔、棕色和黃色人種,還有白人。」

後來Beilenson醫生承認講錯說話,並且道歉。

Beilenson醫生說:「我衷心道歉,日後會使用亞太裔的稱謂。」

研究少數族裔的學者Timothy Fong表示:「亞太裔被稱為『黃種人』,很大的貶義,根源是種族偏見,將不同的人定型,包括皮膚的顏色,是武斷和不實的言辭。」

不過Fong教授表示,知錯能改總好過明知犯錯而不肯承認過錯。

