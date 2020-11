【有線新聞】

美國輝瑞藥廠與德國BioNTech,正式向美國監管當局,申請緊急授權使用新型肺炎疫苗。

輝瑞表示,全球多國確診個案飆升,急需推出安全、有效的疫苗。美國食品及藥物管理局據報訂於下月上旬審查疫苗資格,如果批出授權,將由美國政府決定首批疫苗如何分配。

輝瑞預計下月中取得授權,一有結果、數小時內可準備分發,年底前可供應5,000萬劑。

輝瑞與BioNTech研發的疫苗,臨床測試顯示有效率達95%。公司同時正向歐洲、加拿大等地監管機構申請緊急授權。

