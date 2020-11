加州職安局研究是否實施更嚴格新冠肺炎防疫指引（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州職安局Cal/OSHA周四召開會議並通過新法規,將在公司和工作場所實施更嚴格的新型肺炎防疫指引,保護員工的健康。

加州職安局Cal/OSHA周四商討的是「新型肺炎緊急保護法規」,將為僱主制定一個更嚴格的與新型肺炎相關的衛生防疫標準,強制州內所有企業必須實施,包括要做詳細的危害評估以及培訓計劃,而且僱主必須提供個人防護裝備,並強制要求員工戴口罩,如果有員工確診,必須在一個工作日內確認並通知所有員工。

職安局認為,有些僱主至今並沒有做足防疫措施,也沒有遵從衛生部門的指引,而這項新法規目的就是促使注重勞工權益,強制僱主為所有在工作中確診的員工提供免費新冠病毒檢測。

Cal/OSHA之前已向僱主發佈一個防疫指引,包括如果公司有3個或以上的員工確診新型肺炎,僱主須向當地衛生部門通報確診員工須符合哪些條件才能回崗工作,如何決定商業是否要暫停營運等,但是這些措施都屬於指引性質,並沒有強制執法。

儘管員工安全是大多數企業的頭等大事,但批評現有防疫措施的人認為,這僅僅是一個複雜的條文,並沒有實際幫助,對於已飽受疫情衝擊的業主來說,只會花費更多時間和金錢,有教育工作者支持通過新法規。

Capistrano聯合教育協會主席Joy Schnapper說:「請考慮批准今天提出的建議標準,就在撰寫本文時,我們所在地區有兩個新確診病例,本週在我區範圍內的城市中增加了137例,我們不能讓有價值的老師和學生繼續待在有新型肺炎的社區。」

此外,新法規還針對農民工要求僱主在員工提供的房屋和交通運輸環節中,也要實施安全措施,如果該法規周四獲得通過,最早可以在11月30日生效。

