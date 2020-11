【KTSF】

威斯康辛州距離Milwaukee市7英哩的Mayfair購物中心,周五下午發生槍擊案,8人受傷,包括一名青少年。

案發於Wauwatosa市Mayfair購物商場,靠近Macy’s百貨,下午2點50左右,目擊者聽到8至12下槍聲,其中一名傷者是因為必須保持社交距離,在店外門口排隊等候入內而中槍,有商戶員工和顧客自行鎖在店的後室躲避。

警方表示,警員趕到時槍手已離開,目前仍然在逃,根據目擊者槍手,是年約20至30歲的白人男子,這已經是Milwaukee附近地區今年發生第四次大規模槍擊事件。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。