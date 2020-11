密州Wayne縣兩共和黨審計委員撤回認證投票結果

【KTSF 張麗月報導】

喬治亞州州務卿初步正式確認拜登在喬治亞州勝出,可以拿到該州16張選舉人票,而密歇根州最大的Wayne縣,選舉審計委員會兩名共和黨成員反覆撤回認證該縣的投票結果。

其中一名委員Monica Palmer周五開記者解釋她的決定。

Palmer 表示,她決定撤回認證投票結果,不是因為接到特朗普總統的電話,而是要確保底特律重點選票,並在取得最終結果前,有全面的選票審查。

Palmer是在密州務卿宣稱不會執行選票審查,也不會解決選舉舞弊指控之後改變主意,決定撤回對Wayne縣的投票結果認證。

特朗普的法律團隊周四指,美國有一股「集中的力量」統籌全國各地的選舉欺詐,地方官員協同點票系統Dominion公司大規模舞弊,但主流媒體視而不見,不予報導或作出虛假報導。

