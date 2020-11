Kaiser醫院擴大新冠疫苗臨床試驗 招募青少年受試者

【KTSF 古琳嘉報導】

Kaiser醫院周五宣布擴大新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗計畫,其中參與這項臨床試驗的Santa Clara分院,以及沙加緬度分院,正在招募青少年受試者。

Kaiser醫院的第三期臨床試驗疫苗,也是Pfizer輝瑞藥廠日前宣布達95%有效的新型冠狀肺炎疫苗研究的一部分。

院方表示,這是相同試驗且是研究的延續,目前已經通報並且完成的是成年人的數據,18歲年齡群體人數較少,現在擴大到16、17歲,未來幾個星期將會擴大到12至15歲。

該試驗今年8月開始,18到85歲人士為受試對象,南灣Santa Clara以及沙加緬度的Kaiser分院共招募343名成年受試者參與試驗。

聖荷西居民Allyson是擴大青少年試驗首批20位受試者之一,已注射過疫苗。

Allyson說:「我的父母已經試驗過,他們只出現輕微感冒症狀一天,我知道這就是我會碰到最糟的情況,所以我也不覺得有危險,而且我寧可為了預防,只是一天有症狀,而不要得到新冠肺炎,然後病好幾個星期。」

最終她並未感到不適,或出現任何症狀,Kaiser要在全國招募600名16至17歲受試者,以及2千名12至15歲受試者,受試者須是Kaiser會員,整個研究為期兩年,詳情可上http://kpstudysearch.kaiser.org查詢。

至於疫苗何時能對外施打,醫院方面表示,完全要看加州州府的決定,院方沒有時間表。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。