Kaiser醫院擴大新冠疫苗臨床試驗 招募青少年受試者

【KTSF 古琳嘉報導】

Kaiser醫院周五宣布擴大新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗計畫，其中參與這項臨床試驗的Santa Clara分院，以及沙加緬度分院，正在招募青少年受試者。

Kaiser醫院的第三期臨床試驗疫苗，也是Pfizer輝瑞藥廠日前宣布達95%有效的新型冠狀肺炎疫苗研究的一部分。

院方表示，這是相同試驗且是研究的延續，目前已經通報並且完成的是成年人的數據，18歲年齡群體人數較少，現在擴大到16、17歲，未來幾個星期將會擴大到12至15歲。

該試驗今年8月開始，18到85歲人士為受試對象，南灣Santa Clara以及沙加緬度的Kaiser分院共招募343名成年受試者參與試驗。

聖荷西居民Allyson是擴大青少年試驗首批20位受試者之一，已注射過疫苗。

Allyson說：「我的父母已經試驗過，他們只出現輕微感冒症狀一天，我知道這就是我會碰到最糟的情況，所以我也不覺得有危險，而且我寧可為了預防，只是一天有症狀，而不要得到新冠肺炎，然後病好幾個星期。」

最終她並未感到不適，或出現任何症狀，Kaiser要在全國招募600名16至17歲受試者，以及2千名12至15歲受試者，受試者須是Kaiser會員，整個研究為期兩年，詳情可上http://kpstudysearch.kaiser.org查詢。

至於疫苗何時能對外施打，醫院方面表示，完全要看加州州府的決定，院方沒有時間表。

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