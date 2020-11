消息指聯邦官員突擊調查在家工作H-1B僱員（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有律師說,最近有聯邦政府官員突擊調查在家工作、持H1B工作簽證的外籍員工,檢查他們有沒有遵守簽證法例。

USCIS公民及移民服務局一向有權突擊調查H-1B海外員工的工作地方,檢查他們有沒有遵守簽證法例,不過由於受新型肺炎疫情影響,很多員工都在家工作,有移民律師說,從8月至今收到消息,有移民局官員上門向在家工作的H-1B員工問話,事前並無通知。

她表示,雖然當局的做法是完全合法,不過都是第一次聽說有這種情況。

律師兼前移民及服務局官員Kelli Duehning說:「如果是我的話,有官員上我家門,我都會感到很擔心,所以我們希望通知僱主和僱員,有這件事情發生,應該做好準備,知道問甚麼,也要問官員拿出工作或身份證明,證明他們是在移民局工作。」

她都表示員工有權事先通知僱主、律師、公司人事部或領事館,所以叫員工不須要驚訝。

另外有律師說如果面對移民局的官員上家門調查,建議最好配合和準備好文件。

王小禾律師說:「問你做甚麼工作,你可以講一下,把你的工資單準備好,證明發的工資跟文件上一樣,沒有甚麼問題,可能訪問很快就結束,如果你不給他們談,接下來你就可能麻煩。」

他都表示,你不需要讓官員進家裡談,可以在門口完成問話。

公民及移民服務局並無回應從何時開始派人對在家工作的員工做調查,只是發聲明表示,當局有權在H-1B海外員工工作的地方調查。

