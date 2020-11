朱利安尼稱有「集中」計劃從事選民欺詐 但未提證據

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的法律團隊領導人朱利安尼,周四在一場激烈的新聞發佈會上聲稱,有一個「集中」計劃在美國各地從事選民欺詐。

新聞發布會由朱利安尼、大律師Sidney Powell及白宮發言人Kaleigh McEnary主持,朱利安尼指控在幾個州有大宗選舉欺詐發生。

特朗普律師朱利安尼說:「這不是一個州的單一選民欺詐,這種模式在一些州重複,幾乎完全相同的模式,任何有經驗的調查員、檢察官都會認為,有一個計劃從一個集中的地方,執行這些各種選民欺詐行為,特別側重於大城市,特別是,如你想像由民主黨控制的大城市,特別是集中在具有長期腐敗歷史的大城市,費城選民欺詐案件的數量可能填滿一個圖書館。」

朱利安尼沒有提出直接的證據,但強調,這些事件可以令人對選舉欺詐作出「邏輯上的結論」,他直指民主黨不當利用缺席選票和郵遞選票的程序來作弊。

大律師Powell一度情緒激動指出,美國政府由地方到高層都腐敗,特朗普團隊與選民不會被威嚇倒,而會奪回選舉勝利,她指控地方官員協助Dominion點票系統作弊。

特朗普律師Sidney Powell說:「談到某些大宗點票,在半夜後直線上升,他們本應停止計票,就在那時Dominion的操作員進入灌票,改變了整個系統,它影響全國、世界各地和各種巨大的利益,全球主義者、獨裁者、公司等,你叫得出名字的,人人都反對我們,除了特朗普總統和我們美國人民。」

Powell所指控的Dominion由Antifa分子設計,背後的技術與公司有委內瑞拉、俄羅斯與中國的身影,記者會三度提及中國,期間朱利安尼也針對一個記者而幾次指該記者說謊,主流媒體對特朗普陣營的指控或不利拜登的消息,多數普遍不予報導,或者形容為「無事實根據」,形成一面倒偏袒拜登與民主黨。

白宮發言人在記者會上表明只是發布新聞,不會回答媒體的提問,一切證據留待呈上法庭。

