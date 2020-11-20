朱利安尼稱有「集中」計劃從事選民欺詐 但未提證據

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的法律團隊領導人朱利安尼，周四在一場激烈的新聞發佈會上聲稱，有一個「集中」計劃在美國各地從事選民欺詐。

新聞發布會由朱利安尼、大律師Sidney Powell及白宮發言人Kaleigh McEnary主持，朱利安尼指控在幾個州有大宗選舉欺詐發生。

特朗普律師朱利安尼說：「這不是一個州的單一選民欺詐，這種模式在一些州重複，幾乎完全相同的模式，任何有經驗的調查員、檢察官都會認為，有一個計劃從一個集中的地方，執行這些各種選民欺詐行為，特別側重於大城市，特別是，如你想像由民主黨控制的大城市，特別是集中在具有長期腐敗歷史的大城市，費城選民欺詐案件的數量可能填滿一個圖書館。」

朱利安尼沒有提出直接的證據，但強調，這些事件可以令人對選舉欺詐作出「邏輯上的結論」，他直指民主黨不當利用缺席選票和郵遞選票的程序來作弊。

大律師Powell一度情緒激動指出，美國政府由地方到高層都腐敗，特朗普團隊與選民不會被威嚇倒，而會奪回選舉勝利，她指控地方官員協助Dominion點票系統作弊。

特朗普律師Sidney Powell說：「談到某些大宗點票，在半夜後直線上升，他們本應停止計票，就在那時Dominion的操作員進入灌票，改變了整個系統，它影響全國、世界各地和各種巨大的利益，全球主義者、獨裁者、公司等，你叫得出名字的，人人都反對我們，除了特朗普總統和我們美國人民。」

Powell所指控的Dominion由Antifa分子設計，背後的技術與公司有委內瑞拉、俄羅斯與中國的身影，記者會三度提及中國，期間朱利安尼也針對一個記者而幾次指該記者說謊，主流媒體對特朗普陣營的指控或不利拜登的消息，多數普遍不予報導，或者形容為「無事實根據」，形成一面倒偏袒拜登與民主黨。

白宮發言人在記者會上表明只是發布新聞，不會回答媒體的提問，一切證據留待呈上法庭。

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