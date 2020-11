喬治亞州重新點票後確定拜登勝選

【KTSF 歐志洲報導】

喬治亞州在總統選舉中,拜登和特朗普的得票接近,在經過另外6天的人工點算之後,確定拜登勝選,這也是自1992年來,民主黨總統候選人首度拿下喬治亞州。

拜登在喬治亞州的第一輪點票結果勝出,特朗普競選陣營要求喬治亞州的州務卿Brad Raffensperger重新以人工點票方式,審核159個縣的約500萬張選票,再度鑑定拜登勝選的事實。

其實主流媒體已經在上個星期測定拜登拿下喬治亞州,特朗普陣營指責選舉出現舞弊,而兩位在任的共和黨籍喬治亞州聯邦參議員David Perdue和Kelly Loeffler,因為在這次選舉中沒有取得足夠票數,而必須在1月進入複選,他們就指責州務卿管理選舉失誤。

但重新點票工作也揭露第一輪點票的一些問題,當中有4個縣沒有被點算一些合格選票,多數的縣在進行人工點票之後出現單位數的差距,如果特朗普陣營再次要求從新點票,將會是使用高速掃描方式進行。

