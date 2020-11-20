加州就業發展部信件可能令收件人身分被盜（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

加州就業發展部（EDD）在寄出的至少3800萬封信件中，都有完整的社會安全號碼，令收件人有身分被盜的潛在隱憂。

州審計報告發現，EDD在寄出的至少3800萬封信件中，都有完整的申領失業金勞工的社會安全號碼，讓這些勞工存在社安號被盜的風險。

州審計部門指出，早在去年3月就已警告EDD，勞工的身分有可能被洩露，但EDD都沒有採取任何行動。

EDD對此回應稱，他們致力保護申請人的機密信息，保護其下的各項計劃免受詐騙。

EDD承認正面臨困難，而且沒有跟上進度，因為州府所有部門都被要求，必須在2023年1月限期前停止發送任何含有社會安全號碼的信件。

數據顯示，截至11月14日的一個星期，就有約15萬9千加州人首次申領失業金，比之前一星期增加了1200人，佔全美同期失業人數的21.4%。

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