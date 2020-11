美國疫情嚴竣 CDC敦促民眾感恩節勿外遊

【KTSF 江良慧報導】

面對沒有減慢跡象的新型肺炎疫情,聯邦疾病防控中心(CDC)周四發出新指引,敦促美國人感恩節不要外遊,並且要考慮取消與同住以外的親人聚會。

在紐約市的學校課室周四全部關閉,酒吧、餐廳堂食和健身室也可能同樣命運。

紐約市長白思豪說:「只是遲早問題,很可能在下週或再下週。」

從下星期一開始,肯塔基州幼稚園到12年級全部網上上課。

肯州州長Andy Beshear說:「處理疫情,有行動是不受歡迎,但不行動卻會致命。」

學校空下來,但醫院卻有人滿之患,目前全國有接近8萬名,新型肺炎患者要住院,是自疫情以來最多。

但Austin Simonson說:「我有家人不信疫情存在,很難和他們對話。」

至今全國已有超過25萬人因為新型肺炎死亡,這是是事實。

醫務官Brett Giroir說:「有疫苗後,疫情有望告終,話雖如此,情況會再惡化。」

數以萬計甚至10萬計的人可能會死亡,但假如所有人都戴口罩和保持社交距離,聯邦疾控中心(CDC)前代理局長Richard Besser醫生說:「我們這樣做可以挽救數以萬計的性命。」

至於下星期,CDC如今建議大家感恩節不要外遊,慶祝也不要人多。

Besser說:「我父母也居於市內,距離我家約一英里,他倆都已經90歲,不會來過感恩節。」

2000萬最脆弱的美國人,可能在未來幾個月可以接種Pfiezer或者Moderna研發的疫苗,另一藥廠Astrazenica也剛宣布,他們研發的疫苗似乎對70歲以上人士有很好的反應。

隨著有更好的治療方法,新型肺炎存活率也上升,但全國目前每天平均新增仍超過16萬宗個案,醫院遲早會滿座,死亡人數也定必上升,因為這是簡單的數學。

猶他大學醫院Nathan Hatton醫生說:「每天上班都會有人病重,會有人死於當天,就是那些家人聚會,昨晚我開車回家途中,經過一個公園,還是有人為某類運動而在練習。」

