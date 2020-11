加州州長發新居家抗疫令 所有紫色級別縣周六晚起宵禁（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州的確診個案升幅擴大,州長紐森發出新的居家抗疫令,全州41個列入紫色級別的縣從本星期六起,每晚10點至翌日清晨5點實施宵禁。

新居家令生效日期是11月21號至12月21號,加州所有紫色級別縣的居民,晚上10點至翌日清晨5點宵禁期間,不應外出參與非必要的工作、活動或聚會,必要服務員工例外。

當局指深夜10點後進行的活動,多數是非必要的社交活動或聚會,民眾有更大機會不遵守戴口罩或社交距離等防疫措施。

有餐廳老闆表示,宵禁令對他們的生意是又一次重創。

加州周四再多1.14萬宗病例,兩星期確診率是5%,比之前的3.3%高,住院人數都增加近64%,現在有4,523人住院,深切治療部患者人數都多了四成,疫情最嚴重的洛杉磯縣,兩星期內多了近1.5倍的病例。

加州衛生部長Mark Ghaly說,確診個案升幅大增,並非個別原因,天氣轉冷、多人聚會、多商店重開、多人旅遊等因素,都令全加州的個案上升,令到染病風險都比一個月前高,現在有必要實施新居家令。

Ghaly說:「大家可能出外見朋友,因進行活動放低戒心,例如除下口罩,另外一些活動都增加病毒傳播,所以我們集中減少這些活動,同時准許一些其他活動,知道大家都對抗疫很疲累。」

在灣區除了舊金山、San Mateo和Marin縣在紅色級別之外,其餘所有縣都是紫色級別。

