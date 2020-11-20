加州州長發新居家抗疫令 所有紫色級別縣周六晚起宵禁（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

加州的確診個案升幅擴大，州長紐森發出新的居家抗疫令，全州41個列入紫色級別的縣從本星期六起，每晚10點至翌日清晨5點實施宵禁。

新居家令生效日期是11月21號至12月21號，加州所有紫色級別縣的居民，晚上10點至翌日清晨5點宵禁期間，不應外出參與非必要的工作、活動或聚會，必要服務員工例外。

當局指深夜10點後進行的活動，多數是非必要的社交活動或聚會，民眾有更大機會不遵守戴口罩或社交距離等防疫措施。

有餐廳老闆表示，宵禁令對他們的生意是又一次重創。

加州周四再多1.14萬宗病例，兩星期確診率是5%，比之前的3.3%高，住院人數都增加近64%，現在有4,523人住院，深切治療部患者人數都多了四成，疫情最嚴重的洛杉磯縣，兩星期內多了近1.5倍的病例。

加州衛生部長Mark Ghaly說，確診個案升幅大增，並非個別原因，天氣轉冷、多人聚會、多商店重開、多人旅遊等因素，都令全加州的個案上升，令到染病風險都比一個月前高，現在有必要實施新居家令。

Ghaly說：「大家可能出外見朋友，因進行活動放低戒心，例如除下口罩，另外一些活動都增加病毒傳播，所以我們集中減少這些活動，同時准許一些其他活動，知道大家都對抗疫很疲累。」

在灣區除了舊金山、San Mateo和Marin縣在紅色級別之外，其餘所有縣都是紫色級別。

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