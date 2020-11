全美新型肺炎單日死亡人數創新高 累計25萬人亡

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎疫情持續嚴峻,死亡人數更在周三突破25萬,按照這個比率,新型肺炎目前是每分鐘殺死至少一名美國人。

根據Johns Hopkins大學的統計,美國周二有至少1,707人死亡,是自從5月14日以來最高的單日死亡人數。

喬治華盛頓大學醫學院教授Jonathan Reiner表示,情況只會每況愈下,他說目前看到的死亡人數,反映兩三個星期前受感染的人數,所以兩三個星期前全國每天平均新症7萬至8萬,但周二就有大約15萬5千.所以如果現在有1,700多人死,兩三個星期後,就會單日有約3千人死亡。

另外,住院人數周二也再次創新高,有76,830人,到周三為止,全國有47個州比上星期同樣時間比較新症上升至少10%,只有夏威夷新症減少至少10%。

數據顯示,新症上升不是因為測試增加,因為上一個星期新症增加29%,但全國各地的測試只是增加大約11%。

全國最大的公校系統紐約市宣布,學校從周四起再次關閉,而波士頓市長就對市內的大學生表示,如果他們回家過感恩節的話,請他們留在家中,直至明年春天才回來。

