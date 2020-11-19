特朗普陣營付300萬要求重點威州兩縣選票

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特朗普總統繼續指控大選舞弊，他的競選陣營向威斯康辛州支付300萬美元，要求重新點算當地兩個縣的選票。

特朗普競選團隊發言人Jim Troupis說：「我們會重新點票，在Dane和Milwaukee兩縣，我們認為這兩個縣有巨大差異、問題和不當行為，這讓我們想到有足夠選票推翻這次選舉，我們期待重新點票會贏。」

根據目前的點票結果，民主黨的拜登以超過2萬票優勢在威斯康辛州勝出，這兩個縣都有大量少數族裔選民。

路透社與益普索（Ipsos）的民調顯示，五成二受訪的共和黨人相信特朗普合法地勝出大選，只有兩成九的受訪共和黨人認為是拜登合法勝選。

另外，特朗普發推文再次聲稱，此次選舉受到操控，沒有共和黨的觀察員獲准監票，到處都有投票機器出現故障，投票時間結束後仍然可以投票等。

他也提到喬治亞州重新點票是個笑話，只是在抗議聲中進行，而推特則在特朗普的貼文，附上有關指控具有爭議的標示。

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