特朗普陣營付300萬要求重點威州兩縣選票

特朗普總統繼續指控大選舞弊,他的競選陣營向威斯康辛州支付300萬美元,要求重新點算當地兩個縣的選票。

特朗普競選團隊發言人Jim Troupis說:「我們會重新點票,在Dane和Milwaukee兩縣,我們認為這兩個縣有巨大差異、問題和不當行為,這讓我們想到有足夠選票推翻這次選舉,我們期待重新點票會贏。」

根據目前的點票結果,民主黨的拜登以超過2萬票優勢在威斯康辛州勝出,這兩個縣都有大量少數族裔選民。

路透社與益普索(Ipsos)的民調顯示,五成二受訪的共和黨人相信特朗普合法地勝出大選,只有兩成九的受訪共和黨人認為是拜登合法勝選。

另外,特朗普發推文再次聲稱,此次選舉受到操控,沒有共和黨的觀察員獲准監票,到處都有投票機器出現故障,投票時間結束後仍然可以投票等。

他也提到喬治亞州重新點票是個笑話,只是在抗議聲中進行,而推特則在特朗普的貼文,附上有關指控具有爭議的標示。

