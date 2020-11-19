舊金山警局開通仇恨犯罪中文報案熱線（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山警方針對市內的仇恨犯罪，開通了一條中文的報案熱線，究竟什麼情況下可以打這個電話呢？

針對疫情期間對亞裔社區的歧視情況，舊金山市長布里德10月底宣布在警局裡成立一個專責防止仇視罪行發生的小組。

警方近日開通了一條中文的熱線，電話是(415)-558-5588。

警方指，這個小組專責跟進一些因種族而衍生出偏見的事件，舉個例子，如果有人說「你是華人，我討厭你”，警方表示，這不算是犯法，只是屬於偏見，要加上襲擊才算是仇恨犯罪，但這些涉及偏見的個案，警方都需要知道。

舊金山警察局仇視罪行專案組李耀勤（Kin Lee）說：「我們會幫助大家，即是受害人與調查員溝通，做顧客服務的工作，還有偏見不算是犯法，我們就想知道，這個情況發生了，最好讓我們知道。」

既然涉及偏見的事件不算是犯法，警方接到舉報後又會怎樣跟進呢？

李耀勤說：「我們會看閉路電視，看看有沒有規律，例如這個人做兩次、三次、四五次，想找他，問他為什麼會這樣做，他未犯法，我們想防止仇恨犯罪發生。」

李耀勤表示，熱線只有留言功能，局方會安排懂講中文的警員稍後回覆，因此當發生任何突發事件，市民仍然要先打911報警，雖然這條熱線是因應仇視罪行而設立，但實際上關於其他案件的所有查詢及舉報，警方一樣會以中文回覆。

例如發生了入屋行劫案，報案後，如果事主找到案發錄像，或者記起賊人的特徵等，都可以致電熱線告訴警方。

李耀勤說：「有時候調查員很忙，我們可以幫你做中間人，我可以問他們（調查員），這個案件發生什麼事，在哪裡，有沒有拘捕人，我可以跟你溝通，顧客服務好一點，你知道你宗案件查到哪裡，有時有人說，我報了警，不知道案件去哪裡了，你就打電話給我。」

由於這條中文熱線剛開通，警方暫時只是收到一宗涉及偏見事件的舉報。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。