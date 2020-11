舊金山警局開通仇恨犯罪中文報案熱線（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山警方針對市內的仇恨犯罪,開通了一條中文的報案熱線,究竟什麼情況下可以打這個電話呢?

針對疫情期間對亞裔社區的歧視情況,舊金山市長布里德10月底宣布在警局裡成立一個專責防止仇視罪行發生的小組。

警方近日開通了一條中文的熱線,電話是(415)-558-5588。

警方指,這個小組專責跟進一些因種族而衍生出偏見的事件,舉個例子,如果有人說「你是華人,我討厭你”,警方表示,這不算是犯法,只是屬於偏見,要加上襲擊才算是仇恨犯罪,但這些涉及偏見的個案,警方都需要知道。

舊金山警察局仇視罪行專案組李耀勤(Kin Lee)說:「我們會幫助大家,即是受害人與調查員溝通,做顧客服務的工作,還有偏見不算是犯法,我們就想知道,這個情況發生了,最好讓我們知道。」

既然涉及偏見的事件不算是犯法,警方接到舉報後又會怎樣跟進呢?

李耀勤說:「我們會看閉路電視,看看有沒有規律,例如這個人做兩次、三次、四五次,想找他,問他為什麼會這樣做,他未犯法,我們想防止仇恨犯罪發生。」

李耀勤表示,熱線只有留言功能,局方會安排懂講中文的警員稍後回覆,因此當發生任何突發事件,市民仍然要先打911報警,雖然這條熱線是因應仇視罪行而設立,但實際上關於其他案件的所有查詢及舉報,警方一樣會以中文回覆。

例如發生了入屋行劫案,報案後,如果事主找到案發錄像,或者記起賊人的特徵等,都可以致電熱線告訴警方。

李耀勤說:「有時候調查員很忙,我們可以幫你做中間人,我可以問他們(調查員),這個案件發生什麼事,在哪裡,有沒有拘捕人,我可以跟你溝通,顧客服務好一點,你知道你宗案件查到哪裡,有時有人說,我報了警,不知道案件去哪裡了,你就打電話給我。」

由於這條中文熱線剛開通,警方暫時只是收到一宗涉及偏見事件的舉報。

