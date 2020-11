【KTSF】

由於疫情升高,灣區各縣再度縮緊室內活動,包括禁止室內堂食,不過根據Napa衛生單位的數據,33%的感染源是來自家庭,24%是來自親友聚會,商家不禁要問,為什麼為什麼成為代罪羔羊,又再度關閉商業活動?

Napa市區的商家抱怨,大家都遵守縣衛生指引,對於衛生官員將疫情升高的原因歸咎於商業重啟感到相當不滿,要求衛生官員要提出數據。

Napa一名市議員表示,現在出現抗疫疲乏是可以理解,但他也同意商家的看法,就是州府對於限制商業的規定對某些行業不公平,他認為這些用來決定關閉商業的數據,也要考慮到當地的實際情況。

