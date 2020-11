【KTSF】

國會眾議院民主黨團周三再次推舉普洛西為眾議長。

來自加州的普洛西在沒有對手的情況下,獲得眾議院民主黨團推舉為新一屆國會眾議長,可以再做多兩年,這個也將會是她第四個任期。

現年80歲的普洛西獲提名後,呼籲民主黨內要團結一致,尤其在健保改革、基建再生,以及對抗氣候變化等方面,黨內要尋求共識達到共識。

新一屆國會在明年1月3日就任之後,將會全院表決正式推選普洛西為新任眾議長。

在今年的眾議院議席選舉,民主黨失去部份議席,至於參議院的權力分佈仍有待1月喬治亞州兩項複選結果才有分曉。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。