防疫措施收緊下 灣區似再現囤積物資熱潮

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著加州疫情惡化,並再度收緊防疫措施,灣區似乎又出現新一波囤積物資熱潮。

空蕩蕩的貨架,以及熱銷的清潔和消毒產品,這熟悉的景象再度出現在聖荷西市的兩家Target超市,再來看舊金山的一家Whole Foods超市,廚房紙巾也非常暢銷。

消費者說:「我覺得這也太荒謬了,誠實的說,如果我們是這樣,被人說了以後這樣,那真的是瘋了。」

另一名消費者說:「我覺得人們在恐慌購物,因為有謠言在傳播說,可能會有另一場封鎖,這很難說,我想人們只是希望做好準備。」

這個顧客倒是沒有買太多,因為幾個月前囤的物資,到現在還夠用,不過部分民眾的擔心也不是沒道理,南加州和芝加哥等實施居家令的地方,就出現搶購衛生紙和雜貨。

但業內人士強調,目前貨源充足。

加州雜貨商協會執行長Ron Fong說:「供應應該非常多,不需要過度購買或囤積。」

加州雜貨商協會指出,感恩節期間,超市的供貨早已做好準備,隨著疫情再度嚴峻,消費者應減少到超市的次數,多利用網上購物,並避免在感恩節前幾日的高峰時間去超市採買。

至於灣區小型的超市,貨架上仍有很多衛生紙以及烹調用品等。

