紐森出席友人生日派對遭詬病 更多細節曝光

經常勸諭民眾不要群聚的州長紐森,早前被揭發在月初時到Napa米之蓮餐廳French Laundry出席朋友生日晚宴,人數超出防疫指引,他前日就此公開道歉,但強調是在戶外晚餐,不過有觀眾向電視台報料,令人再次懷疑紐森的說話。

南加州洛杉磯的FOX11電視台取得兩張11月6日晚上生日派對的照片,顯示紐森一直強調的戶外派對,其實是在一個面向花園的半封閉空間。

根據當晚也在餐廳的客人報料,當時紐森一群人因為聲浪太大,惹來餐廳其他客人投訴,而要把滑動門關上,變成完全室內堂吃。

該名客人說,就是因為對方太吵,她才留意到紐森也在場。

她又聲稱,參加派對的人都沒有戴口罩,似乎也違反州要求在聚會上除了吃喝以外,其他時間都要戴口罩的措施。

此外,根據政治新聞媒體Politico的報導,當晚派對上除了紐森之外,加州醫學會幾名高層也在場。

另一方面,Politico也報導,加州有多名州議員日前一起前往夏威夷Maui島參加一個會議,明顯是違反了近期州衛生官員發出呼籲民眾不要外遊的指引。

有評論就認為,上述事件無疑坐實批評者指責政府和醫學會高層虛偽,因為當他們不斷叫人不要群聚,要戴口罩的同時,自己卻罔顧指引外遊、群聚和在室內不戴口罩。

