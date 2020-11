中國民航局再度發出多個航班熔斷指令（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

有鑑於近期境外輸入的新冠肺炎確診案例呈上升趨勢,中國民航局再度發出多個熔斷指令,當中包括中國國航和法航等航班須停飛一周或4周。

中國民航局為防堵更多境外輸入個案,周三再度發出熔斷指令,當中包括中國國際航空公司由洛杉磯飛往天津的CA988航班,因在11月9日入境時,有10名旅客核酸檢測呈陽性,須從11月23日起暫停該航班營運4星期。

11月6日由巴黎飛到上海的法航AF198航班,也有6名乘客核酸檢測是陽性,從下星期一起,將暫停該航班飛行一周。

同一天,荷蘭皇家航空公司由阿姆斯特丹入境杭州的KL831航班,也有5名乘客的核酸檢測是陽性,自11月23日起,也將暫停該航班運行一周。

根據中國民航局的規定,如果一個航班上有5個測試為陽性,則該航空公司的航班將被暫停一個星期,如果有10名乘客確診,則該航班將暫停4個星期。

該政策自6月份實施以來,已有12多次航班被暫時停飛,不過如果航空公司的所有入境旅客連續三周都沒有出現新冠病毒確診個案,則該航空公司將被允許每週增加兩個航班。

