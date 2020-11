法官禁特朗普政府遣返南部邊境單獨非法入境兒童（視頻）

【KTSF】

一名聯邦法官周三下令特朗普政府停止遣返從南部邊境單獨非法入境的兒童,疫情期間,有數千名的非成年人被快速遞解出境。

法官Emmet Sullivan頒布由代表未成年人士的法律組織申請的臨時禁制令,政府在這些孩子可以尋求庇護前把他們遣返回原居地,特朗普政府發布了一項緊急聲明說,新冠疫情是禁止大多數越境人員留在美國的理由。

從3月以來,已經驅逐至少8,800名無人陪伴的未成年,邊境執法人員已經強制許多人立刻返回墨西哥,與此同時將其他人拘留在拘留設施或旅館中,有時長達數天或數星期,而政府資助的設施,用來居留等待擔保人的兒童,有數千張床沒人使用。

美國公民自由聯盟ACLU的律師說,沒有經過聽證就把這些孩子送回危險的地方,是殘忍而且非法。

聯邦司法部還沒有回應是否會上訴,總統當選人拜登尚未直接表示是否會在公共衛生機權力下,驅逐這些非法移民,拜登預計將撤回多項特朗普政府限制庇護的政策。

特朗普政府在法庭上辯稱,必須驅逐最近越過邊境的兒童,無論他們是否獲得授權,以防止邊境執法人員和其他在移民拘留中的人受到新冠病毒的感染,該緊急聲明是CDC主任發布的,司法部在10月2日引用了「美國最高公共衛生官員」的研判,敦促法官不要停止驅逐兒童。

