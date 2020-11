法官裁決為尚未申請DACA的夢想生帶來新希望（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

紐約的一名聯邦法官上周六裁定國土安全部代理部長Chad Wolf無權發布備忘錄,暫停DACA的新申請案,這項裁決為尚未申請DACA的夢想生開了一道門,移民權益組織為您解讀這項裁決。

位於紐約東區的聯邦法庭上周六裁定,由於國土安全部代理部長Chad Wolf任命案未獲聯邦參議會確認,他在7月以備忘錄暫停DACA新申請的政策無效,宣告新的申請案有望恢復受理。

華人權益促進會表示,這項裁決受到約兩萬名亞太裔DACA受益人歡迎,同時有約15萬尚未申請DACA的合格人士也為之歡呼。

華人權益促進會移民權益項目經理吳雨泊說:「這一塊是說Chad Wolf,他擔任國土安全部部長,就是代理部長那段時間,他還沒有得到國會的授命、任命,所以他在那段時間做的任何一個決定是不合法的,所以這次的判決比較特別是說,這不是針對DACA這個計劃本身做一個裁決。」

DACA是暫緩遞解年輕時來美人士的計畫,也就是俗稱的夢想生,今年6月聯邦最高法院以5:4否決特朗普政府終止DACA計畫的行政命令,讓DACA計畫起死回生,持有DACA的夢想生,可繼續在美國合法工作和上學,不過今年7月國土安全部代理部長Chad Wolf發布新的備忘錄,暫停DACA的新申請,這個決定隨即引發這起訴訟。

至於訴訟結果出爐後,移民當局何時會受理新的DACA申請?目前仍不明朗。

吳雨泊說:「因為這牽涉到很多法律的問題,不知道甚麼時候可以真正的去提交新的申請,所以我們的呼籲是說,現在適合申請的,符合條件的朋友,都可以跟信賴的移民律師,或一些社區機構,可能有提供一些非牟利的法律援助的機構,做一個諮詢一下,可能這個時候就可以做一個初步的準備,之後如果他打開了新的申請的窗口的話,那些朋友就可以提交他們的表格。」

另外,Chad Wolf的備忘錄還包括將DACA續期規定,從原本的每兩年縮短為每年續期一次,並限制DACA持有人不得出境,這部分的政策是否改變,法庭交由訴訟雙方商討出共識,預計12月初法庭才會宣布最終裁決。

有需要的民眾可以致電華人權益促進會諮詢移民法律問題,熱線電話是(415) 761-3222。

