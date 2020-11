灣區公司研發新冠病毒測試盒 可在家進行快速檢測（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區有公司研發出一款可以讓民眾自己在家中進行檢測的新冠狀病毒測試盒,30分鐘內有結果,是首個獲得聯邦食品及藥物管理局(FDA)批准在家中進行的快速測試。

這個測試盒由東灣Emeryville的Lucira Health公司研發,讓14歲或以上人士在獲得醫生處方後,可以在家中自己做檢測,內置試簽、試管、測試器等,只需用試簽收集鼻腔樣本,放入試管,再放在測試器上,30分鐘之內有結果,快過不少檢測站的測試時間。

FDA周二批准這個快速檢測的緊急使用,Lucira Health表示,將在短期內,先在加州和佛羅里達州推出這款單次使用的檢測盒,預計明年春天供應全國,售價約50元。

有醫院表示,在現時測試供不應求的情況下,這個測試盒獲批的時機來得正好,FDA也批准13歲或以下兒童可以在醫務所、醫院、急症室等醫療中心使用這款測試盒,但需由醫護人員採集樣本。

