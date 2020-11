舊金山市府及警局感恩節前向華埠平園居民派火雞（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

感恩節將至,雖然受疫情影響,市民不能像往年一樣大肆慶祝,但舊金山市府及警察局周三繼續為居民送暖,向華埠平園的居民派發火雞。

周三中午時分,華埠平園外排起長長的人龍,為的是一隻火雞。

舊金山市府、警察局及房屋局等準備了一共250隻火雞,送給平園居民。

舊金山中央警局分局長易文耀(Robert Yick)說:「我們每年都會做,幫忙派火雞,我們運送了數百隻火雞去Bay街的公屋,這裡我相信有250隻火雞派給居民,這是很好的活動,讓大家聚在一起,同時我們有保持社交距離。」

來領取火雞的市民都有不同的方法烹調火雞,不過由於疫情關係,今年的感恩節多數人只會留在家裡,亦不會與親友聚會。

收到火雞後,居民會如何烹調呢,有平園居民說:「煲湯,煲湯甜一點。」

另一名受訪者說:「醃了火雞,再用焗爐焗,每家每戶都有焗爐,(今年感恩節有疫情,你們怎樣過節?)子女這些不回來了,就兩夫婦,子女在高科技那邊,太遠了,(你們不外出了?)不出了,尤其是現在疫情那麼嚴重,我們很少外出。」

也有受訪者說:「他給一碗鹽,開一碗鹽水,浸過隔夜,就這樣,拿去焗,很好吃的,好像鹹雞那樣吃,真的很好吃,不用下其他,(感恩節有疫情,你們怎樣過?)在家裡,我不怎麼外出,染到病怎麼辦呢?」

另一名受訪者說:「在家裡幾個人慶祝,不會外出,兒子都不會來,(這樣悶嗎?)有甚麼悶,都悶了幾個月,有一年了。」

舊金山市府發出了衛生指引,呼籲市民過節期間不要外遊,盡量留在家中,警方提醒市民,不要以為街上人流少了,對自身安全及財物的警戒心就降低,警方在節日期間同樣會加派人手巡邏。

易文耀說:「我們增加了巡警人數,不只是在北岸區、華埠及聯合廣場一帶,基本上整個警區都有增加,其他分局,包括田德隆區分區,亦會加派人手巡邏。」

除了派火雞外,平園這裡上星期已經派發了300多個食物包,下星期感恩節當日,安老自助處將於花園角派發感恩節大餐。

