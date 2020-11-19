舊金山市府及警局感恩節前向華埠平園居民派火雞（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

感恩節將至，雖然受疫情影響，市民不能像往年一樣大肆慶祝，但舊金山市府及警察局周三繼續為居民送暖，向華埠平園的居民派發火雞。

周三中午時分，華埠平園外排起長長的人龍，為的是一隻火雞。

舊金山市府、警察局及房屋局等準備了一共250隻火雞，送給平園居民。

舊金山中央警局分局長易文耀（Robert Yick）說：「我們每年都會做，幫忙派火雞，我們運送了數百隻火雞去Bay街的公屋，這裡我相信有250隻火雞派給居民，這是很好的活動，讓大家聚在一起，同時我們有保持社交距離。」

來領取火雞的市民都有不同的方法烹調火雞，不過由於疫情關係，今年的感恩節多數人只會留在家裡，亦不會與親友聚會。

收到火雞後，居民會如何烹調呢，有平園居民說：「煲湯，煲湯甜一點。」

另一名受訪者說：「醃了火雞，再用焗爐焗，每家每戶都有焗爐，(今年感恩節有疫情，你們怎樣過節？）子女這些不回來了，就兩夫婦，子女在高科技那邊，太遠了，（你們不外出了？）不出了，尤其是現在疫情那麼嚴重，我們很少外出。」

也有受訪者說：「他給一碗鹽，開一碗鹽水，浸過隔夜，就這樣，拿去焗，很好吃的，好像鹹雞那樣吃，真的很好吃，不用下其他，（感恩節有疫情，你們怎樣過？）在家裡，我不怎麼外出，染到病怎麼辦呢？」

另一名受訪者說：「在家裡幾個人慶祝，不會外出，兒子都不會來，（這樣悶嗎？）有甚麼悶，都悶了幾個月，有一年了。」

舊金山市府發出了衛生指引，呼籲市民過節期間不要外遊，盡量留在家中，警方提醒市民，不要以為街上人流少了，對自身安全及財物的警戒心就降低，警方在節日期間同樣會加派人手巡邏。

易文耀說：「我們增加了巡警人數，不只是在北岸區、華埠及聯合廣場一帶，基本上整個警區都有增加，其他分局，包括田德隆區分區，亦會加派人手巡邏。」

除了派火雞外，平園這裡上星期已經派發了300多個食物包，下星期感恩節當日，安老自助處將於花園角派發感恩節大餐。

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