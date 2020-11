【KTSF 黃恩光報導】

位於舊金山華埠的中央警局,有5名警員確診感染新型肺炎,確診的警員遵照部門的衛生指引隔離檢疫。

舊金山警方表示,5名確診的警員,按照部門的衛生指引去做,包括隔離休假,而與確診警員有接觸的警局人員也隔離檢疫。

警方表示,市內所有警察分局照常開放,但鼓勵市民避免與分局裡面的職員有不必要的面對面接觸,減少傳播病毒的風險。

警方表示,市民遇到暴力罪行,需要打911立即通知警方,而非緊急的報案,可以致電24小時電話:(415) 553—0123。

中央警局局長易文耀表示,確診的警員症狀輕微,或者沒有症狀,不需要住院。雖然有警員確診,以及需要居家檢疫,易文耀表示,中央警局的人手沒有受到影響。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。