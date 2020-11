【KTSF】

加州州長紐森周四發出新的居家抗疫令,本星期六起,11月21號至12月21號,加州所有紫色級別的縣,居民晚上10點至翌日清晨5點宵禁期間,不應外出參與非必要的工作,活動或聚會。

加州58個縣中,目前有41個縣處於紫色級別,在灣區包括Alameda縣、Santa Clara縣、Contra Costa縣、Napa縣、Solano縣和Sonoma縣。

