【KTSF】

因為兩宗空難後而停飛20個月的波音737 MAX客機,獲美國聯邦航空管理局(FAA)批准復飛。

但與此同時,航管局也發出新的適航指引,包括要求波音修改737 MAX客機的飛行軟件,使用這款客機的機師也要接受培訓。

當局表示,已經盡力確保同類墜機事件不會再發生,而波音公司則表示,公司已汲取教訓。

美國航空率先計劃在12月29日復飛首班737 MAX商業航班,聯合及西南航空分別打算在明年第一和第二季再復飛。

出事的兩架波音737MAX8型客機,分別在2018年10月和19年3月在印尼及埃塞俄比亞墜毀,共造成346人死亡,調查懷疑是客機的防失速系統出現問題。

