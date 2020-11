拜登團隊與特朗普政府前高官接觸 了觸國安事務

【KTSF 張麗月報導】

雖然仍未獲官方認證,拜登的團隊繼續推進過渡工作,拜登團隊周三與健保人員以及多名特朗普政府的前任官員接觸,試圖了解當前國家安全的事務。

面對當前的疫情肆虐,拜登周三與前線的健保人員接觸,拜登警告說,除非特朗普政府停止阻撓過渡工作,否則在抗疫規劃方面,他的過渡團隊所得的資訊,已經落後幾星期甚至幾個月。

拜登周三與特朗普政府多名前任高官接觸,試圖在國家面對主要安全威脅方面尋求指引,不過雙方傾談的內容未見透露,但當中不包括機密資料。

有份開會的前任國防部監察中東軍事政策的高官Mick Mulroy形容,他參與過渡工作,只是履行愛國責任,而並非政治考慮。

他表示,支持過渡團隊的工作,以確保權力無縫交接。

有分析指出,如果拜登團隊得不到聯邦總務署的認證勝選,也會得不到軍方和政界的全面理解,就會對國家安全構成風險。

另外,仍然未認輸的特朗普總統周三沒有公開活動,但有發推文,回應內華達州的Clark縣針對選票有太多問題,而決定就選務委員的選舉重新投票。

推文指出,這個反映該縣的官員對自己的選舉安全都無信心,重新投票也包含總統選舉在內,該縣涉及15.3萬張選票。

另一方面,他的競選陣營就表示,計劃正式向選務當局申請要求重點威斯康辛州Milwaukee 和Dane兩個縣的選票,在這兩個縣,拜登以大比數勝出。

為此,特朗普陣營要支付300萬元給州政府作為重點費用,如果重點全個威州的選票,特朗普將要支付近800萬元,但州府法例只是容許較集中的手法去重點選票,在全個威州,拜登取得的選票比特朗普多出2.1萬張票。

另外,賓夕凡尼亞州最高法院裁定,州政府安排觀察員與點票員之間有4.5英尺距離,並未違反法例,裁定也指出賓夕凡尼亞州的法例也不容許觀察員在點票期間提出異議,有法學專家不認同裁決,認為有關的州法例有問題。

共和黨的觀察員投訴,他們在費城的開票中心距離點票員的距離無法看清楚選票信封上的任何標示,也不能提出異議,一般認為這項訴訟涉及憲法問題,會上訴到聯邦最高法院。

