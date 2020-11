【KTSF 黃恩光報導】

警方拘捕了一名東灣Union City男人,他涉嫌持槍搶劫灣區超過20間便利店,搶劫時還聲稱自己是為了一個生病的子女。

Fremont警方周二拘捕了40歲男人Nelson Ramirez,他涉嫌自從10月以來,在東灣和南灣多個城市搶劫超過20間便利店,其中5間便利店在Fremont。

探員翻查閉路電視片段,終於周一傍晚在Union City發現疑犯涉嫌犯案時駕駛的汽車,由Union City警方扣留疑犯。

警方在涉案汽車裡面發現賊人搶劫時所穿的衣服,還有一把仿製的手槍,賊人搶劫時曾聲稱自己是為了一個患病的子女,可是當警方盤問疑犯時,他表示自己並沒有子女。

疑犯目前被關押,面對多項持械搶劫的控罪。

