Alameda縣新冠確診病例連續幾天破三位數（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

東灣Alameda縣周三新增190宗新型肺炎確診個案，升幅連續幾天破三位數，總個案超過2萬6千幾宗，全灣區第二最多，縣衛生局局長周三公佈縣內的疫情。

Alameda縣衛生局長表示，在11月初的新症率近日有上升，重返6月中時的水平。

縣內非地方政府管轄地區（Unincorporated area），比起其他城市的病例多，他表示是由於那些地區比較多密集住宅，縣府計劃在那些地區開設更多檢測站。

患者族裔方面，不論哪個社區，拉美裔的患者人數都是佔最多數，亞裔的患者人數最少。

另外，州府在星期一將Alameda縣等41個縣收緊返回紫色最高級別，縣衛生局局長認為做法合理。

Alameda縣衛生局局長Nicolas Moss說：「現在確要採取行動，壓低病例的升幅，保障醫療系統，所以應在一週前就收緊措施，而我認為州府的做法恰當。」

他表示，Alameda縣會暫停重開更多學校的親身授課，至於已重開親身授課的學校則可以繼續進行，他都表示，如果想查詢個別商業或活動是否准許開放，可以發電郵至[email protected]

另外，縣府又表示，將為受疫情影響，位於非地方政府管轄地區的商業，提供第二輪5千元疫情援助金，現正接受申請，這些地區包括Castro Valley、Fairview、San Lorenzo等城市，先到先得，可以上縣府網站申請，網址：https://www.edenupgrade.org/

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