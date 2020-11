Alameda縣新冠確診病例連續幾天破三位數（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣Alameda縣周三新增190宗新型肺炎確診個案,升幅連續幾天破三位數,總個案超過2萬6千幾宗,全灣區第二最多,縣衛生局局長周三公佈縣內的疫情。

Alameda縣衛生局長表示,在11月初的新症率近日有上升,重返6月中時的水平。

縣內非地方政府管轄地區(Unincorporated area),比起其他城市的病例多,他表示是由於那些地區比較多密集住宅,縣府計劃在那些地區開設更多檢測站。

患者族裔方面,不論哪個社區,拉美裔的患者人數都是佔最多數,亞裔的患者人數最少。

另外,州府在星期一將Alameda縣等41個縣收緊返回紫色最高級別,縣衛生局局長認為做法合理。

Alameda縣衛生局局長Nicolas Moss說:「現在確要採取行動,壓低病例的升幅,保障醫療系統,所以應在一週前就收緊措施,而我認為州府的做法恰當。」

他表示,Alameda縣會暫停重開更多學校的親身授課,至於已重開親身授課的學校則可以繼續進行,他都表示,如果想查詢個別商業或活動是否准許開放,可以發電郵至[email protected]

另外,縣府又表示,將為受疫情影響,位於非地方政府管轄地區的商業,提供第二輪5千元疫情援助金,現正接受申請,這些地區包括Castro Valley、Fairview、San Lorenzo等城市,先到先得,可以上縣府網站申請,網址:https://www.edenupgrade.org/

