【KTSF】

特朗普總統周二解僱了國土安全部網路安全及基礎設施安全局局長Chris Krebs。

特朗普在推特指責Krebs就最近關於大選安全的聲明非常不準確,特朗普堅持認為,大選存在大量不當行為和欺詐,而有關帖文卻被推特貼上有爭議的標籤。

Krebs連同多個選舉部門早前聯署表示,本屆大選是美國歷來最穩妥的選舉,沒有證據顯示有舞弊情况,Krebs曾向同事表示預計將被白宮開除。

