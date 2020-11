台空軍F-16戰機機師失聯 花蓮徹夜海空搜索

【有線新聞】

台灣空軍一架F-16戰機夜間訓練期間失去聯絡,當局通宵搜索機師上校,至今未有發現。蔡英文總統指,F-16戰機將全面停飛檢查。軍方初步認為機件故障可能性低,不排除事故是機師的空間錯覺造成。

多艘海軍及海巡署艦艇在花蓮外海搜尋失蹤機師,黑鷹直升機亦配合出動,搜索行動由周二晚開始,失蹤戰機當晚與另外3架機夜間飛行訓練,6時05分起飛,兩分鐘後在花蓮機場東北面9浬從雷達上消失,光點消失高度大概在6,000呎。據了解當時該處有密雲、微雨,沒接到機師蔣正志上校求救。

國防部長嚴德發早上到花蓮空軍基地慰問蔣正志家人,並了解搜索進度,14年前農曆新年,蔣正志獲太太到嘉義空軍基地探班,場面溫馨,他去年9月調到花蓮,出任第五聯隊第26作戰隊隊長。

44歲的蔣正志經驗豐富,飛行時數2,230小時,其中駕駛F-16達1815小時。他這次駕駛的F-16戰機,曾飛行2,861小時,2006年有發電機異常記錄,最近一次檢查9月完成。

蔡英文指F-16戰機將全面停飛檢查,要求徹查事故。她表示:「該負責的就負責,該檢討的就檢討,我也要求國防部在此時此刻國防戰備任務不能有任何絲毫鬆懈,確保國家安全無虞。」

F-16戰機在台灣服役超過20年,之前有8架失事,上一次是2018年,花蓮基地一架F-16單座戰機,機師少校演習時撞山殉職。

台灣軍方今年發生多宗事故,累計15名官兵殉職,包括載13人的UH-60M黑鷹直升機1月於新北市烏來墜毀,參謀總長沈一鳴等8名高級將領罹難。

7月,陸軍一艘OH-58D直升機墜毀和海軍陸戰隊一艘橡皮艇翻船,上月則有一架F5E戰機訓練時墮海起火和一架戰車翻車起火。

