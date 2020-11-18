台空軍F-16戰機機師失聯 花蓮徹夜海空搜索

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台灣空軍一架F-16戰機夜間訓練期間失去聯絡，當局通宵搜索機師上校，至今未有發現。蔡英文總統指，F-16戰機將全面停飛檢查。軍方初步認為機件故障可能性低，不排除事故是機師的空間錯覺造成。

多艘海軍及海巡署艦艇在花蓮外海搜尋失蹤機師，黑鷹直升機亦配合出動，搜索行動由周二晚開始，失蹤戰機當晚與另外3架機夜間飛行訓練，6時05分起飛，兩分鐘後在花蓮機場東北面9浬從雷達上消失，光點消失高度大概在6,000呎。據了解當時該處有密雲、微雨，沒接到機師蔣正志上校求救。

國防部長嚴德發早上到花蓮空軍基地慰問蔣正志家人，並了解搜索進度，14年前農曆新年，蔣正志獲太太到嘉義空軍基地探班，場面溫馨，他去年9月調到花蓮，出任第五聯隊第26作戰隊隊長。

44歲的蔣正志經驗豐富，飛行時數2,230小時，其中駕駛F-16達1815小時。他這次駕駛的F-16戰機，曾飛行2,861小時，2006年有發電機異常記錄，最近一次檢查9月完成。

蔡英文指F-16戰機將全面停飛檢查，要求徹查事故。她表示：「該負責的就負責，該檢討的就檢討，我也要求國防部在此時此刻國防戰備任務不能有任何絲毫鬆懈，確保國家安全無虞。」

F-16戰機在台灣服役超過20年，之前有8架失事，上一次是2018年，花蓮基地一架F-16單座戰機，機師少校演習時撞山殉職。

台灣軍方今年發生多宗事故，累計15名官兵殉職，包括載13人的UH-60M黑鷹直升機1月於新北市烏來墜毀，參謀總長沈一鳴等8名高級將領罹難。

7月，陸軍一艘OH-58D直升機墜毀和海軍陸戰隊一艘橡皮艇翻船，上月則有一架F5E戰機訓練時墮海起火和一架戰車翻車起火。

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