舊金山SOMA檢測站搬到Alemany大道農夫市場（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

為了應付部分社區對檢測的需求，舊金山位於SOMA的檢測站已經搬到Alemany大道的農夫市場，周二起啟用，另外，市府與人權委員會合作推出新運動，希望遏止在疫情期間針對亞裔的歧視情況。

舊金山現時每天平均提供5,800個檢測，一般24小時至48小時內就有結果，為了照顧舊金山東南面的社區，市府周二起將原本位於SOMA的檢測站搬到去Alemany大道的農夫市場。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩（Victor Lim）說：「那裏的居民及確診數字比較多一點，以百分比來說，第二，SOMA（檢測站）的使用率可能見到不太活躍，在這裡區域，現在搬去Alemany那個位置，是希望方便例如是灣景區獵人角，在San Bruno街那裏，Excelsior、Outer Mission、Bernal Heights那一帶的居民，容易一點及中央一點的位置，方便他們去檢測。」

新的檢測站星期一至五運作，預計每天提供約500個檢測，市民可提前預約，也可即場登記檢測，包括是步行及開車，預約網站是http://sf.gov/gettestedsf。

此外，為了遏止疫情期間針對亞裔社區的歧視情況，市府與人權委員會推出名叫「三藩市 站在同一陣線」的運動，希望透過多個論壇及宣傳活動，教育民眾，新冠狀病毒與族裔無關，市府呼籲遇到任何疑似歧視情況的民眾，都要報警備案。

舊金山疫情指揮中心吳毅（Kelvin Wu）說：「是告訴大家一個重要訊息，是我們絕不允許仇恨犯罪在社區中發生，當然我們與社區各界組織要努力更加密切的合作，去停止仇恨犯罪。」

舊金山周二新增37宗確診，累計1,3793宗，死亡人數是156人，灣區整體疫情方面，確診個案超過132,000宗，近1,900人死亡。

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