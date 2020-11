舊金山SOMA檢測站搬到Alemany大道農夫市場（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了應付部分社區對檢測的需求,舊金山位於SOMA的檢測站已經搬到Alemany大道的農夫市場,周二起啟用,另外,市府與人權委員會合作推出新運動,希望遏止在疫情期間針對亞裔的歧視情況。

舊金山現時每天平均提供5,800個檢測,一般24小時至48小時內就有結果,為了照顧舊金山東南面的社區,市府周二起將原本位於SOMA的檢測站搬到去Alemany大道的農夫市場。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩(Victor Lim)說:「那裏的居民及確診數字比較多一點,以百分比來說,第二,SOMA(檢測站)的使用率可能見到不太活躍,在這裡區域,現在搬去Alemany那個位置,是希望方便例如是灣景區獵人角,在San Bruno街那裏,Excelsior、Outer Mission、Bernal Heights那一帶的居民,容易一點及中央一點的位置,方便他們去檢測。」

新的檢測站星期一至五運作,預計每天提供約500個檢測,市民可提前預約,也可即場登記檢測,包括是步行及開車,預約網站是http://sf.gov/gettestedsf。

此外,為了遏止疫情期間針對亞裔社區的歧視情況,市府與人權委員會推出名叫「三藩市 站在同一陣線」的運動,希望透過多個論壇及宣傳活動,教育民眾,新冠狀病毒與族裔無關,市府呼籲遇到任何疑似歧視情況的民眾,都要報警備案。

舊金山疫情指揮中心吳毅(Kelvin Wu)說:「是告訴大家一個重要訊息,是我們絕不允許仇恨犯罪在社區中發生,當然我們與社區各界組織要努力更加密切的合作,去停止仇恨犯罪。」

舊金山周二新增37宗確診,累計1,3793宗,死亡人數是156人,灣區整體疫情方面,確診個案超過132,000宗,近1,900人死亡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。