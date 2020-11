賊人入屋搶劫 亞裔婆婆趁匪徒不留神上街向警員求救（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山訪谷區附近光天化日下發生持槍入屋搶劫案,4個匪徒搶劫一名70多歲的亞裔婆婆。

警方資料顯示,案發現場位於Brookdale Avenue夾Geneva Avenue,周一早上11點左右,幾個男人進入住宅,其中一人用槍指著76歲的亞裔婆婆,問她要錢,他的同黨在住宅裡搜掠。

警方表示,用槍指嚇婆婆的賊人,後來在屋裡找尋有沒有其他人的時候,76歲的婆婆趁機逃離現場,走到街上截停警員求救。

幾個賊人事後乘坐一輛汽車車逃走,女事主受了傷,需要送院治療,不過沒有生命危險。

這個住宅區就在McLaren公園旁邊,鄰近Sunnydale公共房屋區,一名在這裡居住了25年的亞裔居民表示,從前這裡治安不好,近年有好轉。

說:「時移勢易住在公屋的人也有改變,政府做得不錯,篩選居民,(你覺得這區的治安好過從前?)是的。」

這名不願意上鏡頭的居民表示,不知道周一發生入屋搶劫案,他表示是近期第一次,而這裡有許多華裔和亞裔居民。

有華裔居民表示,知道周一的劫案,但不願多談。

警方的盜竊案調查組正處理這宗案件,有案件線索的市民請與警方聯繫,匿名報案熱線是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411。

