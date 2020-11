【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Diamond Heights發生電單車撞倒行人後不顧而去的事件,一名90多歲婆婆過馬路時被電單車撞倒,受了重傷,有生命危險。

舊金山警方周二公開閉路電視拍攝到肇事電單車以及司機的照片,警方表示上星期三下午3點左右,警方接報去到Diamond Heights大道夾Duncan街,初步調查顯示,電單車撞倒一名正在過馬路的90歲的婆婆,肇事司機不顧而去。

女事主送院治療,有生命危險,警方呼籲附近市民提供監控錄像片段,以及目擊者提供資料,協助警方破案。

匿名舉報電話:(415) 575-4444,或發短訊至TIP411。

