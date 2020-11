舊金山一晚4宗槍擊案 無人受傷

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周一晚發生4宗開槍事件,沒有人受傷,警方到達現場時,槍手已經逃去無蹤。

警方表示,其中兩宗開槍事件發生在Bernal Heights一帶,周一晚約8時15分,警方的子彈警報系統偵測到在Peralta街500號路段有人開槍,警員到達現場後發現彈殼,疑犯駕駛一輛SUV汽車。

大約45分鐘後,在Alemany大道500號路段,警報系統再次偵測到有人開槍,警員到場後發現彈殼,多座樓宇外牆有彈孔,槍手駕駛一輛Sedan汽車。

約一小時後,晚上10時,北區的Buchanan夾Hayes又再傳出槍聲,警員到場後發現彈殼,有一座樓宇被開槍打中,警方指槍手是一名男子。

到了周二清晨約4時半,在灣景區Hudson夾Whitney Young Circle有人開槍,警方同樣在現場發現彈殼,4宗案件沒有造成人命傷亡。

有案件資料人士,請致電(415)575-4444與警方聯絡。

