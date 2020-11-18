舊金山一晚4宗槍擊案 無人受傷

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周一晚發生4宗開槍事件，沒有人受傷，警方到達現場時，槍手已經逃去無蹤。

警方表示，其中兩宗開槍事件發生在Bernal Heights一帶，周一晚約8時15分，警方的子彈警報系統偵測到在Peralta街500號路段有人開槍，警員到達現場後發現彈殼，疑犯駕駛一輛SUV汽車。

大約45分鐘後，在Alemany大道500號路段，警報系統再次偵測到有人開槍，警員到場後發現彈殼，多座樓宇外牆有彈孔，槍手駕駛一輛Sedan汽車。

約一小時後，晚上10時，北區的Buchanan夾Hayes又再傳出槍聲，警員到場後發現彈殼，有一座樓宇被開槍打中，警方指槍手是一名男子。

到了周二清晨約4時半，在灣景區Hudson夾Whitney Young Circle有人開槍，警方同樣在現場發現彈殼，4宗案件沒有造成人命傷亡。

有案件資料人士，請致電(415)575-4444與警方聯絡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。