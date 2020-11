輝瑞藥廠指新型肺炎疫苗有效率95%

【有線新聞】

美國藥廠輝瑞有份研製的新型肺炎疫苗,第三期臨床試驗結果顯示有效率達到九成半,藥廠將於數日內在美國申請緊急使用。

輝瑞與德國藥廠BioNTech合作研發的新型肺炎疫苗,臨床測試效果理想。第三階段測試最終結果顯示,全球4萬3千多名志願人士中,170人感染新型肺炎,當中只有8人接種疫苗,162人注射安慰劑,反映疫苗有效率達到95%,高於上周公布的90%,亦遠高於美國食品及藥物管理局要求的50%水平。

10名出現嚴重病徵的確診者中,只有1人接種疫苗,疫苗有效率針對不同年齡、性別和種族完全沒有分別,對於65歲以上人士,疫苗有效率亦有逾94%。

至今未有接種疫苗的志願人士出現嚴重副作用,小部分人出現臨床不良反應,例如疲累或頭痛,不過很快即可緩解。

輝瑞擬於數天內,向美國食品及藥物管理局申請緊急授權使用,預計年底可以生產5000萬劑,明年產量可以提升至13億劑。

不過這款疫苗必須在攝氏零下70度低溫儲存,相對另一藥廠莫德納的疫苗放在普通雪櫃便可,輝瑞疫苗在物流運輸方面將會更加困難。

輝瑞稱公司有特製箱子運送,內置溫度計和定位系統,不擔心運送疫苗的冷凍問題。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。