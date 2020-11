【KTSF】

因為新冠肺炎疫情,路易斯安那州新奧爾良市宣佈取消明年的Mardi Gras狂歡節遊行活動。

Mardi Gras狂歡節是新奧爾良市年度大型活動,原本定於明年2月舉行,雖然因為疫情取消了遊行活動,不過市政府正在徵求民意,如何可以在安全的情況下繼續進行慶祝活動。

另外,主要娛樂活動的街道Bourbon和Frenchman街仍會開放,但須遵守地方以及聯邦疾病防控中心(CDC)的防疫指引。

