美國疫情嚴竣 多州擴大戴口罩令和社交限制

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎個案已經接近1129萬,死亡人數也已經超過248,000人,由於染疫住院人數持續創新高,多個州都先後擴大戴口罩的命令和社交限制。

美國周一有超過166,000宗新症,是自疫情以來第三高,而每星期平均就多達155,000人,同日的住院人數也錄得破紀錄的73,000人,一個星期下來,平均每天死亡人數是1,145人,是自從5月24日以來最高。

由於疫情持續嚴峻,有10多個州近日都陸續宣布強制口罩令和更嚴格的社交距離措施,華盛頓州下令關閉室內健身及娛樂場所,商店要限制人流,俄亥俄州星期四起禁止商店由晚上10時至翌日清晨營業。

西維珍尼亞州推口罩令遭強烈反對,州長說自己都不喜歡戴口罩,但更重要的是要控制住不斷侵蝕大家生活的可怕病毒。

