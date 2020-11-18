美國疫情嚴竣 多州擴大戴口罩令和社交限制

November 18, 2020 全國消息, 新聞, 熱點關注
(KTSF)

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎個案已經接近1129萬，死亡人數也已經超過248,000人，由於染疫住院人數持續創新高，多個州都先後擴大戴口罩的命令和社交限制。

美國周一有超過166,000宗新症，是自疫情以來第三高，而每星期平均就多達155,000人，同日的住院人數也錄得破紀錄的73,000人，一個星期下來，平均每天死亡人數是1,145人，是自從5月24日以來最高。

由於疫情持續嚴峻，有10多個州近日都陸續宣布強制口罩令和更嚴格的社交距離措施，華盛頓州下令關閉室內健身及娛樂場所，商店要限制人流，俄亥俄州星期四起禁止商店由晚上10時至翌日清晨營業。

西維珍尼亞州推口罩令遭強烈反對，州長說自己都不喜歡戴口罩，但更重要的是要控制住不斷侵蝕大家生活的可怕病毒。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet

Related Articles

新聞

舊金山水利局證實自來水沒農藥成分（視頻）

October 19, 2018 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 梁秋玉報導】 本月初，舊金山西邊Parkside社區，有居民投訴自來水有異味，並自己驗出農藥成分超標後，舊金山水利局在日落區以及市內多個地點，採集20多個水樣檢測後，證實水中並沒有農藥成分，居民可放心飲用。 舊金山日落區有居民在本月初發現自來水有異味，於是用自己購買的水質檢測工具檢測，結果驗出水中含有農藥成分。 居民向舊金山水利局舉報，水利局立即展開大規模檢測，分別在水井、分發站，使用自購檢測工具的用戶家中、附近學校及日落水庫採集水樣，然後送到獨立實驗室進行檢測，最終證實自來水中並沒有任何農藥成分，也不存在水質安全問題。 […]