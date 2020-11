奧克蘭Moms 4 Housing民間組織成立一周年（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

去年在西奧克蘭佔領一間地產商買下的住屋而引起人們關注的Moms 4 Housing民間組織,成立至今一年,除了成功阻止一些房屋法拍活動之外,在兩個星期前的選舉中,其中一位發起人甚至被選入市議會。

周二雖然下著雨,民間組織Moms 4 Housing動員了約50人,步行到Alameda縣高等法院,阻止原本要在法庭外舉行兩個星期一次的法拍屋拍賣活動,但是周二沒有人出現,Moms 4 Housing表示,這算是他們的成功。

去年11月17日,4名無家可歸的婦女私自搬進一間西奧克蘭Magnolia街的房子,地產商Wedgewood Properties正在裝修房子,計畫以高價賣出。

她們在佔領這房子兩個月後,被縣警強迫離開,但是縣地檢官拒絕起訴,她們的訴求引起關注,地產公司最終將房子賣給一個非牟利機構,然後被Moms 4 Housing買下,來幫助無家可歸人士;

Wedgewood Properties之後甚至決定把所擁有的50棟房屋,給現有住戶買屋的優先權。

Moms 4 Housing創辦人Dominique Walker說:「我們要人們關注無家可歸和地產投機問題,要人們知道母親的決心,我們會做所有必要的事,保護自己和我們的孩子。」

而這組織一年來最大的成就,或許是其中一位發起人Carroll Fife在11月大選中當選市議員,代表地區包括西奧克蘭、Jack London和Lake Merritt。

奧克蘭去年的調查估計,市內有超過4千人無家可歸。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。