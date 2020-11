【KTSF】

美國國防部周二表示,海軍周二測試海上發射彈道導彈攔截器獲得成功。

該導彈攔截器在夏威夷東北太平洋馬紹爾群島附近海域測試場,海軍一艘驅逐艦上發射並成功攔截一枚模擬的洲際彈道導彈。

美聯社報導指,測試成功或會引起北韓的注意,因為國防部過去十年加快尋求建立導彈防禦系統的主要原因,是北韓開發洲際彈道導彈和核武器,但目前俄羅斯和中國卻對美國利用導彈防禦系統削弱其核武力量的震懾力表示擔憂。

在周二的測試中,是由雷神導彈防禦公司製造的最新版宙斯盾SM3導彈。

