意大利國家癌症研究所發表的報告稱,新冠病毒去年9月可能已經在意大利傳播,而意大利的首宗新冠肺炎病例,則是去年2月21日在米蘭附近的一個小鎮確診。

這份報告稱,在意大利疫情爆發之前,檢測到病毒抗體的存在,可能會重塑疫情大流行的歷史。

發言人趙立堅說:「這再次印證了病毒溯源是一個複雜的科學問題,應該由科學家在全球範圍開展國際科學研究與合作,促進對病毒動物宿主和傳播途徑的了解,中方將繼續積極參與病毒溯源和傳播途徑,全球科學研究同國際社會一道為全球病毒和抗疫合作作出貢獻。」

