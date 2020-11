歐洲新冠病例破1500萬 法國實施封銷措施後新症下滑

【KTSF 吳宇斌報導】

法新社收集官方數據顯示,歐洲新冠狀病毒確診病例已超過1500萬例,法國也成為首個病例突破200萬的歐洲國家。

歐洲目前成為全球確診病例數最多的地區,遠超過拉丁美洲和加勒比海地區的1210萬宗,及亞洲的1150萬宗,目前全球確診病例已超過5500萬宗。

法國衛生部周二在記者會公佈,過去24小時,法國增加437個死亡病例,死亡人數累計超過4.6萬人,全國確診病例接近203.7萬宗,成為歐洲首個破200萬宗的國家,在全球僅次於美國、印度和巴西,死亡人數則在全球排名第7。

法國在10月30日實施全國封鎖抗疫措施後,單日新增確診數已大幅降低。

英國各地區相繼實施不同的防疫抗疫措施,英格蘭地區目前正在為期四週的封鎖措施,蘇格蘭地區周二也宣布11個行政區將從20日起進入最高的第四級疫情警報,非必要行業商店、酒吧、餐廳和健身房等必須關閉三週,直到12月11日。

當局也同時宣布,居住在第三級或第四級警報地區的民眾,如非必要,不可跨越至其他行政區。

蘇格蘭地區在截至13日的7天內平均確診速度為每10萬人當中140人,所有即將升至第四級警報的地區均高於這個速度,當局擔憂情況若持續下去,將無法確保這個冬天所需的病床與加護病床數。

在奧地利的西部,跟隨首都維也納周二進入第二次抗疫封鎖,位於蒂羅爾山區的因斯布魯克和庫夫施泰因的街道和商店購物區,周二早上變得冷冷清清,當局實施有限度宵禁,禁止民眾離開家中,上班、購買必需品、做運動和幫助有需要的人除外。

所有餐廳、商店、髮廊和其他服務都要關閉,只有超級市場、肉店、藥房和麵包保持營業。

當局指措施是必要的,因為奧地利現時每週每10萬名居民平均有550宗新症,是當局定下的標準的11倍。

歐盟同時積極搶購疫苗,繼近日與Pfizer及BioNTech生技公司簽署疫苗供應合約,歐盟執委會周二發布再與德國生技公司CureVac簽下採購合約。

歐盟將代表所有成員國初期先購買2.25億劑,一旦疫苗被證明安全有效,另可以再獲取1.8億劑。

當局表示,這些疫苗除保護歐盟公民之外,還會投入協助世界其他地區貧窮和最脆弱的群體,歐盟表示,與6大藥廠磋商,已取得至少12億劑潛在疫苗。

