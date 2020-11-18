歐洲新冠病例破1500萬 法國實施封銷措施後新症下滑

【KTSF 吳宇斌報導】

法新社收集官方數據顯示，歐洲新冠狀病毒確診病例已超過1500萬例，法國也成為首個病例突破200萬的歐洲國家。

歐洲目前成為全球確診病例數最多的地區，遠超過拉丁美洲和加勒比海地區的1210萬宗，及亞洲的1150萬宗，目前全球確診病例已超過5500萬宗。

法國衛生部周二在記者會公佈，過去24小時，法國增加437個死亡病例，死亡人數累計超過4.6萬人，全國確診病例接近203.7萬宗，成為歐洲首個破200萬宗的國家，在全球僅次於美國、印度和巴西，死亡人數則在全球排名第7。

法國在10月30日實施全國封鎖抗疫措施後，單日新增確診數已大幅降低。

英國各地區相繼實施不同的防疫抗疫措施，英格蘭地區目前正在為期四週的封鎖措施，蘇格蘭地區周二也宣布11個行政區將從20日起進入最高的第四級疫情警報，非必要行業商店、酒吧、餐廳和健身房等必須關閉三週，直到12月11日。

當局也同時宣布，居住在第三級或第四級警報地區的民眾，如非必要，不可跨越至其他行政區。

蘇格蘭地區在截至13日的7天內平均確診速度為每10萬人當中140人，所有即將升至第四級警報的地區均高於這個速度，當局擔憂情況若持續下去，將無法確保這個冬天所需的病床與加護病床數。

在奧地利的西部，跟隨首都維也納周二進入第二次抗疫封鎖，位於蒂羅爾山區的因斯布魯克和庫夫施泰因的街道和商店購物區，周二早上變得冷冷清清，當局實施有限度宵禁，禁止民眾離開家中，上班、購買必需品、做運動和幫助有需要的人除外。

所有餐廳、商店、髮廊和其他服務都要關閉，只有超級市場、肉店、藥房和麵包保持營業。

當局指措施是必要的，因為奧地利現時每週每10萬名居民平均有550宗新症，是當局定下的標準的11倍。

歐盟同時積極搶購疫苗，繼近日與Pfizer及BioNTech生技公司簽署疫苗供應合約，歐盟執委會周二發布再與德國生技公司CureVac簽下採購合約。

歐盟將代表所有成員國初期先購買2.25億劑，一旦疫苗被證明安全有效，另可以再獲取1.8億劑。

當局表示，這些疫苗除保護歐盟公民之外，還會投入協助世界其他地區貧窮和最脆弱的群體，歐盟表示，與6大藥廠磋商，已取得至少12億劑潛在疫苗。

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