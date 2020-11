垃圾食物明知無益但無法戒口怎辦（視頻）

【KTSF】

很多人用食物來減壓,增磅後又後悔不已,專家有甚麼建議呢?

從大選到新冠疫情,很多人寄情於碳水化合物等垃圾食物,營養師說你不是唯一,因為垃圾食物使我們的大腦中的接收器,令人感覺良好。

營養學家Liz Weinandy說:「很多人很容易把食物,變成壓力宣洩出口。」

既然知道垃圾食物不好,如果又戒不掉,那就少吃。

Weinandy說:「與其吃半加侖的冰淇淋,不如吃一碗。」

如果還是沒用,就少量多餐。

Weinandy說:「一定要把零食放在小盤子,儘管你回頭拿很多次,會幫助你覺得自己已經吃了好多盤,總比吃掉一整袋的洋芋片。」

此外,自己動手做健康零食,用蔬菜水果取代,或是低卡零食。

Weinandy說:「有時吃一些混在一起的零食,特別是很餓的時候,可以解饞。」

茶也可以幫助解饞,但最好是無咖啡因。

最後允許自己稍稍放縱一下。

Weinandy說:「很多時候如果我們感到罪惡感,很多人反而越吃越多,最後失控。」

