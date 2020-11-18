垃圾食物明知無益但無法戒口怎辦（視頻）

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很多人用食物來減壓，增磅後又後悔不已，專家有甚麼建議呢？

從大選到新冠疫情，很多人寄情於碳水化合物等垃圾食物，營養師說你不是唯一，因為垃圾食物使我們的大腦中的接收器，令人感覺良好。

營養學家Liz Weinandy說：「很多人很容易把食物，變成壓力宣洩出口。」

既然知道垃圾食物不好，如果又戒不掉，那就少吃。

Weinandy說：「與其吃半加侖的冰淇淋，不如吃一碗。」

如果還是沒用，就少量多餐。

Weinandy說：「一定要把零食放在小盤子，儘管你回頭拿很多次，會幫助你覺得自己已經吃了好多盤，總比吃掉一整袋的洋芋片。」

此外，自己動手做健康零食，用蔬菜水果取代，或是低卡零食。

Weinandy說：「有時吃一些混在一起的零食，特別是很餓的時候，可以解饞。」

茶也可以幫助解饞，但最好是無咖啡因。

最後允許自己稍稍放縱一下。

Weinandy說：「很多時候如果我們感到罪惡感，很多人反而越吃越多，最後失控。」

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