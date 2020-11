【KTSF】

聯邦疾病防控中心(CDC)周一宣佈,一種稱為查帕雷(Chapare),類似伊波拉之類的出血熱病毒,再次在玻利維亞出現。

去年在玻利維亞首都拉帕斯,有3名醫護人員接觸過患者後也受到感染,當中兩人死亡,但目前在當地尚未爆發疫情。

CDC指,查帕雷病毒會導致發燒、腹痛、嘔吐、牙齦出血、皮疹和眼後疼痛的致命動物病毒,這種病毒因為在2004年在玻利維亞的查帕雷地區發生第一宗病例,所以稱為查帕雷病毒。

CDC的流行病學專家指出,查帕雷病毒通常由老鼠傳給人,可能經由體液傳染,目前沒有藥物可以醫治,只能靠輔助性的療法。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。